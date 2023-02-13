В Бразилии мать 20 лет держала дочь в частной тюрьме

Мать заточила потерпевшую под предлогом психических расстройств, которые начались после потери двух детей в молодости.

В Бразилии в регионе Байшада-Мараньенси мать почти 20 лет держала свою дочь в камере. Когда 39-летнюю женщину спасали из плена, она была связана и голодна.

Об этом сообщает портал g1.globo.com.

По словам правоохранителей, жертву обнаружили внутри импровизированной камеры с прикованными ногами и связанными руками. Женщина жила в нездоровых условиях, голодала и испытывала жажду. При задержании ее мать была в состоянии алкогольного опьянения.

После спасения женщины пострадавшей оказали медицинскую помощь. По данным полиции, мать заточила потерпевшую под предлогом психических расстройств, которые начались после потери двух детей в молодости. В результате она якобы стала агрессивной личностью.

«Гражданская полиция арестовала мать и мужчину, ответственных за ключ от импровизированной камеры. Правоохранители будут продолжать расследование по установлению участников или соучастников преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Окружная прокуратура Хайфы представила в окружной суд города обвинительный акт против двух супругов (61 год, 62 года) за серьезные половые преступления, связанные с инцестом, непристойными действиями и изнасилованием, которые они совершали против своей дочери в течение многих лет.

Также Курсор писал о том, что мать из Канады обвинила бывшего мужа в побеге с их семилетней дочерью, чтобы помешать девочке сделать прививку от Covid-19.

До этого мы информировали о том, что в Узбекистане мать бросила трехлетнюю дочь в вольер медведя.