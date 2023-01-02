В Бразилии проходит церемония прощания с легендарным Пеле

«Король футбола» умер в конце декабря в возрасте 82 лет.

Сегодня, 2 января, в Бразилии началось двухдневное прощание с легендой футбола – Пеле, который скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Гроб с телом великого футболиста привезли на стадион клуба «Сантос», в составе которого Пеле провел почти всю свою карьеру.

На протяжении всего пути траурного кортежа его сопровождали болельщики с фанатскими флагами и в белых футболках «Сантоса». Они встречали автомобиль скандированием имени Пеле, аплодисментами, салютом и фейерверком. Прощание началось в 10:00 по местному времени (15:00 по Израилю) и продлится сутки.

Траурную процессию с телом Пеле встречали пиротехникой и аплодисментами.

Как сообщал Курсор, 82-летний Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей XX века, скончался в четверг, 29 декабря.

Бывший спортсмен лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Последний месяц он находился в больнице с множественными недугами. Его агент Джо Фрага подтвердил его смерть.

В медицинском центре, куда он был госпитализирован в течение последнего месяца, сообщили, что он умер от полиорганной недостаточности в результате рака.

«Все, чем мы являемся, — это благодаря тебе. Мы бесконечно тебя любим. Покойся с миром», ‒ написала его дочь Кели Насименто.

Также Курсор писал о том, что звезды современного футбола почтили память Пеле.