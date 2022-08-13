В Британии из-за засухи стала видна «деревня-призрак»

В графстве Вест-Йоркшир, расположенном на севере Англии, из-за аномальной жары «выплыла» на поверхность деревня, затопленная 70 лет назад.

Об этом сообщает издание The Sun.

Деревня Байтингс, как оказалось, ушла под воду во время строительства Байтингского водохранилища в 1950-х годах. Но в результате засухи, вызванной сильной жарой, она частично стала видна, в частности древний мост, по которому передвигались лошадиные повозки.

Учитывая жару, уровень воды в водохранилище, построенном в 1956 году, существенно снизился. В Великобритании предупреждают граждан, что температура воздуха в ближайшее время может достигать 35 градусов, поэтому нужно быть осторожнее на солнце.

«Курсор» писал ранее, что глобальное потепление является одним из основных вызовов нашего времени, потому что может принести серьезные последствия. В Еврокомиссии отметили, что Европе угрожает сильнейшая за последние 500 лет засуха.

Еще мы писали, что ученые обнаружили в озере Мичиган древний затонувший корабль «Гриффин», который ушел под воду еще в XVII веке. После этого судно превратилось в настоящую жуткую легенду. Местные долгое время верили, что оно ходит по озеру, а ночью можно услышать песни моряков на нем.