В Британии медсестра обнаружила миниатюрную золотую Библию

Во время прогулки с мужем медсестра Баффи Бэйли из Великобритании нашла кусочек золота. И этим кусочком оказалась миниатюрная Библия, которой, по оценкам экспертов, может быть около 600 лет.

Об удивительной находке написали на сайте Mymodernmet.

Женщина рассказала, что откопала всего десять сантиметров, и обнаружила артефакт. Его размер составляет лишь 1,27 сантиметров. В маленькой Библии есть сложные гравюры мужчины и женщины.

Исследователи предполагают, что на них изображены святые Леонард и Маргарита. Изделие можно носить как кулон, потому что в верхней части имеется небольшое отверстие. Также артефакт мог быть частью так называемого пояса роженицы.

Эксперт по редким сокровищам Джулиан Эван-Харт назвал находку «исключительно уникальным» историческим артефактом. По его словам, книга датирована периодом между 1280 и 1410 годами, когда закон о роскоши запрещал носить золото никому, кроме знати. Это значит, что Библия могла принадлежать, например, члену королевской семьи.

«Курсор» писал ранее, что заколдованная печать-амулет, предположительно изготовленная в Древнем Египте, была обнаружена при раскопках в Амастрисе, древнем городе, расположенном в районе Амасра в Бартине, Турция.

Еще мы писали, что археологи при раскопках обнаружили карту Европы, которой 4 тысячи лет. Но долгое время ее скрывали в частной коллекции.