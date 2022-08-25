В Британии не видят безопасного для Украины преемника путина

Британский посол Мелинда Симмонс отметила, что на сегодняшний день в россии* нет преемника путина, который бы был безопасным для украинского государства.

В российской федерации ходит множество слухов относительно того, кто бы мог занять место владимира путина. Но каким бы не был преемник, британский посол Мелинда Симмонс считает, что он вряд ли сможет гарантировать Украине безопасность.

Об этом она рассказала в интервью «РБК-Украина».

Она считает, что граждане россии должны сами определять свое будущее. Но в независимости от того, что они решат: хотят смены политического режима в стране или нет, на это потребуется время.

Мелинда Симмонс отметила, что Украина и соседние с рф страны, а также европейские страны должны признать, что смотрят на долгосрочную перспективу и должны изменять свою политику.

По словам британского посла, сейчас в российской федерации нет человека, который бы мог заменить владимира путина и заставить украинцев чувствовать себя в безопасности.

«Курсор» писал ранее, что сейчас в Кремле продолжается процесс поиска «преемников» путина. Это связано с тем, что назрел момент, когда политическая и финансовая элиты настолько пострадали от санкций, что ждут подходящего момента для смены власти.

Еще мы писали, что Николая Патрушева — секретаря совета безопасности рф, в прошлом — директора ФСБ, называют самым вероятным преемником владимира путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!