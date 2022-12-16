В Британии поставили памятник путину, но в кремле его не оценят: смехотворное фото

В английской деревне Белл Энд установили статую путина* с головой в форме головки пениса.

Как видно на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, надпись на постаменте гласит «Bellend of the Year», что можно перевести как «Залупа года».

В английской деревне Bell End (то есть Залупа) поставили памятник залупоголовому Путину и признали его «Залупой года» https://t.co/xe09JUcPfE pic.twitter.com/OEJNUO7pbX — Pasha Borisov (@3insy) December 16, 2022

Рядом со статуей, покрытой золотой краской, стоит указатель с названием деревни: оно созвучно слову, которым в английском языке обозначается головка пениса. Слово bellend также может использоваться в качестве оскорбления.

Организатор протестного движения против путина, не пожелавший назвать свое имя, сказал: «Мне нужно было наградить кого-нибудь премией «Залупа года», и я думал, что есть один человек, который в этом году точно стал залупой, — это владимир путин».

Он также заявил, что собирается продать маленькие фигурки статуи, чтобы собрать деньги для украинских беженцев.

«Я видел в течение года разруху, которая произошла в Украине, и столько людей, которые бежали в результате войны, — сказал он. — Поэтому я подумал: «Я действительно хочу помочь, и я хочу внести свою лепту, и я хочу попытаться собрать немного денег, чтобы помочь этим людям».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.