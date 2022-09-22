В Британии продали шоколад 122-летней давности: что в нем особенного

Продукция британской компании Rowntree, содержащий несколько плиток шоколада, была недавно найдена в коробке с мусором на чьем-то чердаке в Линкольншире.

В Британии за 500 фунтов стерлингов (563 доллара) была продана плитка шоколада в жестяной коробке. Покупателя заинтересовало не так кондитерское изделие, как то, что это был исторический артефакт.

Об этом сообщает Metro.

Дело в том, что шоколад был сделан во время правления королевы Виктории в 1899 году. На коробке изображена королева, ее знаки отличия и слова «Южная Африка, 1900». Примечательно, что 122-летняя плитка шоколада была найдена у кого-то на чердаке в коробке с мусором.

Известно, что королева Виктория отправляла такой шоколад британским войскам во время Второй англо-бурской войны. Считается, что он принадлежал деду домовладельца из Иммингема, который воевал на войне и получил подарок, но никогда не пробовал этот шоколад.

Аукционист Пол Купер отметил, что столь давний шоколад не стоит пробовать.

«Курсор» писал ранее, что на аукцион выставили редкую купюру, на которой изображена королева Великобритании Елизавета II в восьмилетнем возрасте. Такая банкнота входит в топ-10 самых востребованных XX века. Эксперты говорят, что французская версия банкноты 1935 года, без дефектов, может стоить от 18 до 22 тысяч канадских долларов.

Еще мы писали, что человек, который открыл, как делать шоколад, точно неизвестен, но, вероятно, это был кто-то в Южной Америке тысячи лет назад.