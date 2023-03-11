В Британии рассекретили причину увеличения интервалов между обстрелами россией Украины — CNN

Россия продолжает наносить ракетные удары по мирным городам Украины, хотя это и не приносит ей ожидаемых результатов.

Мировые эксперты, проанализировав характер последней массированной ракетной атаки, которую российская федерация* произвела по Украине 9 марта, считают, что россияне изменили тактику обстрелов.

Подробнее об этом информирует CNN, ссылаясь на заявление старшего научного сотрудника авиации и технологий Лондонского Королевского института объединенных служб

Сообщается, что российская армия изменяет свои тактические приемы, чтобы преодолеть эффективную систему украинской ПВО.

Один из новых подходов — использование различных видов боеприпасов для истощения украинской ПВО. Но вопреки усилиям агрессора, россии не удалось достичь своих целей в ходе последнего ракетного обстрела. Разумеется, баллистические ракеты предоставляют россии определенные преимущества, так как их труднее обнаружить и перехватить, но использование их очень дорого, и не всегда оправдывает затраты.

«За последние шесть месяцев или около того наметилась тенденция к увеличению промежутков между ракетными налетами, но когда они наносятся, одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было труднее перехватить их все«, — пояснил Бронк.

Следует отметить, что украинская ПВО стала лучше оснащена и усовершенствована. Таким образом, россии, чтобы достичь хоть каких результатов, нужно будет разрабатывать новые тактики для достижения своих целей в конфликте с Украиной.

Ранее «Курсор» информировал, что правительство Великобритании обратилось к олимпийским спонсорам с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет в связи с его предложением разрешить россиянам и белорусам участвовать в Играх в Париже в следующем году.

Напоминаем, что Британия и Франция будут совместно разрабатывать оружие для защиты от россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!