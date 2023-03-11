Скандал вокруг Олимпиады из-за рф: Британия выступила с призывом

Украина пригрозила бойкотировать Парижские игры, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены.

Правительство Великобритании обратилось к олимпийским спонсорам с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет в связи с его предложением разрешить россиянам и белорусам участвовать в Играх в Париже в следующем году, сообщили британские СМИ в субботу.

МОК сталкивается с растущей негативной реакцией после того, как в январе он предложил спортсменам из россии* и ее союзника Беларуси выступить в качестве нейтральных спортсменов в Париже, сообщает Reuters.

Министр культуры Великобритании Люси Фрейзер направила письмо британским руководителям 13 крупнейших спонсоров Олимпийских игр, включая Coca-Cola, Samsung и Visa, в котором изложила обеспокоенность правительства.

Фрейзер написала: «Мы знаем, что спорт и политика в россии и Беларуси тесно переплетены, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в россии и Беларуси использовали спорт в своих пропагандистских целях.

До тех пор, пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работающей модели «нейтралитета» не будут устранены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует допускать к соревнованиям».

Украина пригрозила бойкотировать Парижские игры, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены.

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