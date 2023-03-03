В Бундестаге обвинили Меркель в войне в Украине

Глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что, находясь на посту канцлера Германии, Ангела Меркель принимала решение, из-за которых полномасштабная война в Украине стала возможной.

Об этом сообщает ntv.

По мнению депутата, первая крупная ошибка Меркель – отказ для Украины касаемо членства в НАТО. В 2008 году многие страны Альянса поддерживали быстрое принятие Украины в НАТО, но в Германии и Франции не поддержали эту инициативу из-за позиции *кремля. Штрак-Циммерманн добавил, что теперь немцы будут переосмысливать весь период правления Меркель и «особенно историю последних нескольких лет, полных просчетов».

Отметим, что отказ Берлина и Парижа от предоставления Киеву перспективы членства в НАТО является не единственным решением, которое принято считать предпосылкой российского вторжения. В частности, главный символ беспринципности Германии, по мнению ряда аналитиков, – строительство Северного потока-2, которое Меркель поддержала, вопреки всем предупреждениям уже после начала гибридной российской агрессии в 2014 году.

После того, как Меркель ушла в отставку появилась информация, что она лично блокировала передачу любого оружия в Украину, когда россия оккупировала Крым и Донбасс. Также она это делала, когда российские войска концентрировались вдоль границ Украины в 2021 году. После начала полномасштабной войны в Украине в течение долгого времени она никак не высказывалась об этом, а после заявила, что не изменила своего мнения о блокировке членства Украины в НАТО и строительства Северного потока-2.

Также «Курсор» сообщал, что Германия заверила, что после войны Украина получит гарантии безопасности от союзников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!