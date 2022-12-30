В бюджет США заложили 3,8 миллиарда долларов для Израиля

В четверг президент Байден подписал законопроект о выделении Израилю средств на сотрудничество в области безопасности.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, который закончится в сентябре. В него заложены 1,7 триллиона долларов расходов, включая десятки миллиардов долларов в виде новой помощи Украине для борьбы с российским вторжением.

Законопроект, подписанный в четверг, также включает 3,3 миллиарда долларов помощи Израилю в области безопасности. Эта та сумма, которую 44-й президент Барак Обама в 2016 году пообещал направлять Израилю ежегодно в течение десяти лет.

Кроме них, в бюджет на 2023 год были включены дополнительные 500 миллионов долларов на пополнение запасов израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Конгресс согласовал выделение дополнительных средств после войны в Газе в мае 2021 года. Еще 72,5 миллиона долларов было утверждено в последнем бюджете на программу сотрудничества между США и Израилем в области борьбы с беспилотниками и туннелями.

Дополнительно выделено 6 миллионов долларов на новую программу грантов по американо-израильскому сотрудничеству в области кибербезопасности.

В бюджет включены следующие статьи: 2 млн долларов на сотрудничество в области внутренней безопасности, 3 млн долларов на здравоохранение, 6 млн долларов на сотрудничество в области водных ресурсов и энергетики, 2 млн долларов на сотрудничество в области сельского хозяйства, 2 млн — на международное развитие, 8 млн — на продвижение региональных мирных усилий, 5 млн — на переселение беженцев в Израиль, 50 млн — на финансирование программ израильско-палестинского диалога и развитие палестинского бизнеса.

Несмотря на то, что законодательство США запрещает прямое финансирование Палестинской автономии, Белый дом восстановил финансирование гуманитарных проектов для палестинского народа в Иудее и Самарии и в секторе Газа, которые были сокращены при администрации Трампа.

Байден должен был подписать законопроект до конца пятницы, чтобы избежать частичного закрытия правительства.

Курсор ранее сообщал, что посол США поздравил нового премьер-министра Нетаниягу.

Также «Курсор» информировал о полном составе нового правительства Нетаниягу.