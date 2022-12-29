Посол США поздравил нового премьер-министра Нетаниягу

Посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Он отметил, что отношения между Израилем и США будут и впредь поддерживаться и даже укрепляться.
Несколько ранее появились первые кадры присяги правительства.
Также Лапид сделал важное заявление в Кнессете, а после отказался пожать руку Нетаниягу.
«Курсор» сообщал о полном составе нового правительства Нетаниягу.
Помимо этого с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.