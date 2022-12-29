Посол США поздравил нового премьер-министра Нетаниягу

Дипломат отметил, что отношения между Израилем и США будут и впредь поддерживаться и даже укрепляться.

Посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Он отметил, что отношения между Израилем и США будут и впредь поддерживаться и даже укрепляться.

Несколько ранее появились первые кадры присяги правительства.

Также Лапид сделал важное заявление в Кнессете, а после отказался пожать руку Нетаниягу.

«Курсор» сообщал о полном составе нового правительства Нетаниягу.

Помимо этого с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.