Посольства Украины по всей Европе получили окровавленные конверты с «глазами животных»

Посылки с останками животных и другими подозрительными предметами были отправлены в посольства и консульства Украины по всей Европе.

По данным министерства иностранных дел страны, пропитанные кровью конверты с «звериными глазами» и другие подозрительные пакеты были отправлены в посольства Украины по всей Европе.

Посылки были найдены в посольствах Нидерландов, Польши, Венгрии, Хорватии, Австрии, Италии и консульствах в Неаполе и Кракове, сообщает CNN.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в пятницу в Facebook, что конверты были «пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах». «Мы изучаем значение этого сообщения», — сказал он.

Согласно твиту чешской полиции, украинское консульство было эвакуировано на короткое время в пятницу после того, как туда была доставлена ​​посылка, в которой также были останки животных. После того, как полиция установила, что в посылке не было взрывчатых веществ, консульство было вновь открыто.

В последующем твите они сказали: «Первоначальный анализ показал, что в упаковке были ткани животных. Сейчас в лабораториях будет проведен детальный анализ».

Конверты были доставлены вскоре после взрыва в посольстве Украины в Мадриде в среду.

По данным полиции, в результате взрыва пострадал один человек, сотрудник посольства. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины заявил, что жизни сотрудника ничего не угрожает и что после взрыва во всех посольствах Украины были усилены меры безопасности.

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