В CNN рассказали о глобальных последствиях военного сближения КНДР и рф

Реальные последствия встречи лидеров остаются непонятными.

В среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит на территорию российской федерации*, где встретился с диктатором владимиром путиным. У них не было общей пресс-конференции и никто не упомянул о заключении каких-либо двухсторонних соглашений, поэтому итоги встречи двух лидеров остаются до конца непонятными. Но военное сближение может происходить "опасным образом".

Об этом сообщает CNN.

Встреча путина и Ким Чен Ына вызвала резонанс, ведь существует вероятность, что страны договариваются о поставках вооружения. Если россия начнет взамен на артиллерийские снаряды, необходимые захватчикам для продолжения ведения боевых действий, предоставлять КНДР ракетно-космические технологии, то весь мир потенциально может получить "более широкие глобальные последствия" войны против Украины, чем были до сегодняшнего дня.

Также в материале сказано, что "сближение двух государств-изгоев может происходить опасным образом".

"Курсор" писал ранее, что в США призвали Северную Корею не помогать российской федерации продолжать вести против Украины кровавую войну, пригрозив государству серьезными последствиями не только со стороны Америки, но и со стороны международного сообщества.

Еще мы писали, что аналитики Bloomberg предполагают, что в ходе сделки КНДР может передать путинской армии артиллерийские снаряды, в которых сейчас нуждается агрессор, а также реактивные снаряды 122-м калибра. Также Пхеньян может поставлять захватчикам запчасти к танкам советской эпохи (Т-54 и Т-62), которые москва сейчас использует против ВСУ.