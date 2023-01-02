В датской разведке рассказали, в какой момент ожидали победы путина в Украине

По словам офицера датской разведки, россия* почти выиграла войну в Украине, прежде чем ее военные планы рухнули.

В интервью датской газете Berlingske глава отдела российского анализа датского разведывательного агентства Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), которого назвали только по имени Йоаким, сказал, что датские официальные лица изначально полагали, что россия захватит Украину всего через две недели после того, как президент россии владимир путин начал «спецоперацию».

Более 10 месяцев спустя россия продолжает пытаться компенсировать растущие потери в Украине, которая ответила на вторжение более сильными, чем ожидалось, оборонительными усилиями, которые значительно подкрепляются военной помощью западных союзников. Между тем, вторжение выявило слабые стороны путинской армии, несмотря на ее гораздо большую численность.

По словам Иоакима, в первые недели вторжения «рф была близка» к победе в войне, но неверные решения кремля стоили россии ожидаемой быстрой победы. Согласно интервью, он назвал идеологические убеждения путина, а не плохой интеллект, как главную причину неудач россии.

«Мы возлагаем большую часть вины за это на плечи путина», — сказал он.

Например, Иокаим сказал, что в россии решения принимала небольшая группа союзников путина, и они не передавали информацию другим до «последней минуты», что вызвало замешательство среди войск.

Обозначение вторжения как специальной военной операции, а не войны, также имело неприятные последствия, поскольку только определенные части могли участвовать в боевых действиях, пока путин в сентябре не приказал провести «частичную мобилизацию» резервистов.

«Это довольно незначительные факторы, которые в конечном итоге решили исход», — сказал Йоаким.

Он добавил, что, по его мнению, путин все еще вмешивается в ведение войны военными. Он назвал недавнюю декабрьскую встречу путина со своими военачальниками «худшей идеей в мире».

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