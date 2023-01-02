Россия после войны должна пройти денацификацию по немецкому образцу — посол Украины

По словам Алексея Макеева, у Германии есть прекрасный опыт того, как перевоспитать целые поколения людей.

Украинские дипломаты в беседах с немецкими коллегами предлагают в будущем провести денацификацию россии* по образцу Германии после Второй мировой войны.

Об этом в интервью Европейской правде рассказал посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

По его словам, у Германии есть прекрасный опыт того, как перевоспитать целые поколения людей. Дипломат также отметил, что в Германии до сих пор пытаются искать «хороших россиян».

«Наша задача – убедить их: посмотрите обратно на себя. Потому что покаяние, через которое прошла Германия, – это прекрасный образец того, через что должна пройти россия, если кто-то надеется, что рф еще может быть цивилизованной и демократической», – сказал дипломат.

Он добавил, что денацификация россии еще не будет означать примирение с Украиной.

«Могут пройти десятилетия, прежде чем избранный на демократических выборах президент россии сможет приехать в Киев и как немецкий канцлер Вилли Брандт в Варшаве в 1970-х годах стать на колени перед Стеной памяти погибших за Украину возле Михайловского собора», — считает Макеев.

Он добавил, что, в отличие от послевоенной Германии, оккупировать россию для денацификации не нужно – в XXI веке есть другие методы.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.