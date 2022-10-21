Новый конфуз Байдена: президент США снова все перепутал

Американский президент перепутал в своей речи имена и поздравил жену сенатора, которая якобы будет прекрасно исполнять свои обязанности.

В архиве президента Байдена появился новый смешной случай.

Конфуз произошел в преддверии промежуточных выборов в США, когда президент Джо Байден приехал поздравить кандидата от Демократической партии в предвыборной гонке в Пенсильвании, но в итоге нанес ему больше ущерба.

Президент поздравил жену кандидата вместо того, чтобы поздравить его самого, — а потом снова запутался, когда попытался уйти со сцены.

Байден закончил свою речь, пожал руку человеку-невидимке и удалился.

В неудачном заявлении президент Байден намекнул, что жена кандидата от Демократической партии Джона Петермана, Жизель, будет той, кто будет де-факто исполнять обязанности президента из-за проблем со здоровьем ее мужа.

В мае прошлого года сенатор Петерман перенес инсульт, а его оппонент, кандидат и телеведущий — доктор Оз, заявил, что его жена Жизель станет сенатором де-факто в случае его победы. Выступая с речью, Байден сказал: «Жизель, ты будешь великий — будешь великим сенатором».

Ранее Курсор писал, что Трамп считает, что Байден спровоцировал путина на войну в Украине.

Также «Курсор» сообщал о том, что Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.

Помимо этого, Байден назвал главный приоритет в своей политике.