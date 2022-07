В доме президента Шри-Ланки нашли почти 18 миллионов рупий

Протестующие, которые захватили дом президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы, нашли у него дома 17,8 миллиона рупий. Это примерно 49,1 тысяча долларов США. Все найденные деньги переданы полиции. Напомним, что сам политик сбежал из страны.

Представители движения «ГотаГоуГама» заявили, что деньги передали начальнику полицейского участка района Форта.

Protesters returned all these money to the Police without looting it. And you saying protesters set fire to RW’s house? pic.twitter.com/ug6TuTdjqJ

