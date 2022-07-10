В доме президента Шри-Ланки нашли почти 18 миллионов рупий

9 июля протестующие в Коломбо, крупнейшем городе и неофициальной столице Шри-Ланки, прорвали полицейские баррикады и ворвались в резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы.

Протестующие, которые захватили дом президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы, нашли у него дома 17,8 миллиона рупий. Это примерно 49,1 тысяча долларов США. Все найденные деньги переданы полиции. Напомним, что сам политик сбежал из страны.

Представители движения «ГотаГоуГама» заявили, что деньги передали начальнику полицейского участка района Форта.

Protesters returned all these money to the Police without looting it. And you saying protesters set fire to RW’s house? pic.twitter.com/ug6TuTdjqJ — Priyanga|CrewForShoots (@crewforshoots) July 10, 2022

Первопричиной кризиса в Шри-Ланке, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства, стал отток туристов из-за пандемии. Местным властям 12 апреля пришлось объявить дефолт. Именно из-за этого кризиса начались протесты.

Ранее Курсор сообщал, что на Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента. Десятки протестующих на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Как сообщают СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Протесты на острове вспыхнули из-за тяжелейшего в истории страны экономического кризиса. Недавно власти Шри-Ланки объявили дефолт.

Также наш сайт писал, что МИД не рекомендует израильтянам посещать неофициальную столицу Шри-Ланки.