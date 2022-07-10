Шри-Ланка в огне: протестующие подожгли дом премьер-министра после штурма президентского дворца

Президент и премьер-министр Шри-Ланки согласились уйти в отставку через несколько часов после того, как толпа разгневанных демонстрантов выгнала президента из его резиденции и подожгла дом премьер-министра.
Бунт был вызван беспрецедентным экономическим кризисом в стране.
Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил, что покинет свой пост, как только будет сформировано новое правительство. За несколько часов до этого спикер парламента Шри-Ланки заявил, что президент Готабая Раджапакса уйдет в отставку в среду.
Сотни тысяч людей собрались в столице Коломбо, чтобы потребовать от правительства взять на себя ответственность за неэффективное управление финансами страны и за нехватку продовольствия и топлива.
Полиция попыталась помешать обещанным акциям протеста введением комендантского часа, а затем отменила его, поскольку юристы и оппозиционные политики осудили его как незаконное.
После штурма ворот президентского дворца толпа протестующих прошла по его комнатам, а некоторые из шумной толпы даже прыгнули в бассейн комплекса.
Другие были замечены смеющимися и бездельничающими в величественных спальнях резиденции, а один человек вытащил то, что, как он утверждал, было парой нижнего белья Раджапакса.
Примерно в то же время лидер страны сел на военно-морской корабль в порту Коломбо и прибыл в южные воды острова, где он дал понять, что наконец уступает многомесячным призывам к отставке.
«Для обеспечения мирного перехода президент заявил, что уйдет в отставку 13 июля», — заявил спикер парламента Махинда Абейвардана в телевизионном заявлении.
Премьер-министр Викремесингхе тоже объявил о своем предстоящем уходе с поста, но сказал, что не уйдет в отставку до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что разозлило протестующих, которые требовали его немедленного ухода.
Викремесингхе заявил, что предложил президенту создать полнопартийное правительство и созвал встречу с политическими лидерами, где сказал, что готов уйти в отставку, чтобы проложить путь к правительству единства.
Но это не успокоило протестующих, которые с наступлением ночи ворвались в частную резиденцию премьера и подожгли ее.
На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как толпа приветствует пожар, который вспыхнул вскоре после того, как отряд безопасности, охранявший Викремесингхе, напал на нескольких журналистов возле дома.
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