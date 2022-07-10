Шри-Ланка в огне: протестующие подожгли дом премьер-министра после штурма президентского дворца

С наступлением ночи протестующие ворвались в частную резиденцию премьера и подожгли ее. Ранее президент Шри-Ланки пообещал уйти с поста после нескольких дней демонстраций против резкого роста стоимости жизни.

Президент и премьер-министр Шри-Ланки согласились уйти в отставку через несколько часов после того, как толпа разгневанных демонстрантов выгнала президента из его резиденции и подожгла дом премьер-министра.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Бунт был вызван беспрецедентным экономическим кризисом в стране.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил, что покинет свой пост, как только будет сформировано новое правительство. За несколько часов до этого спикер парламента Шри-Ланки заявил, что президент Готабая Раджапакса уйдет в отставку в среду.

President Gotabaya Rajapaksa of Sri Lanka agreed to step down after what appeared to be one of the largest protests yet, following months of demonstrations fueled by the nation’s economic crisis. https://t.co/uhalnevBtD pic.twitter.com/wIOMB2MeU3 — The New York Times (@nytimes) July 9, 2022

Сотни тысяч людей собрались в столице Коломбо, чтобы потребовать от правительства взять на себя ответственность за неэффективное управление финансами страны и за нехватку продовольствия и топлива.

Полиция попыталась помешать обещанным акциям протеста введением комендантского часа, а затем отменила его, поскольку юристы и оппозиционные политики осудили его как незаконное.

После штурма ворот президентского дворца толпа протестующих прошла по его комнатам, а некоторые из шумной толпы даже прыгнули в бассейн комплекса.

Thousands of Sri Lankan protesters, angered by economic crisis, stormed into the president's official residence in Colombo Here are protesters swimming in the president’s pool https://t.co/CmvkcrBCRf pic.twitter.com/db5LHKwuCe — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 9, 2022

Другие были замечены смеющимися и бездельничающими в величественных спальнях резиденции, а один человек вытащил то, что, как он утверждал, было парой нижнего белья Раджапакса.

Примерно в то же время лидер страны сел на военно-морской корабль в порту Коломбо и прибыл в южные воды острова, где он дал понять, что наконец уступает многомесячным призывам к отставке.

«Для обеспечения мирного перехода президент заявил, что уйдет в отставку 13 июля», — заявил спикер парламента Махинда Абейвардана в телевизионном заявлении.

Премьер-министр Викремесингхе тоже объявил о своем предстоящем уходе с поста, но сказал, что не уйдет в отставку до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что разозлило протестующих, которые требовали его немедленного ухода.

Викремесингхе заявил, что предложил президенту создать полнопартийное правительство и созвал встречу с политическими лидерами, где сказал, что готов уйти в отставку, чтобы проложить путь к правительству единства.

Но это не успокоило протестующих, которые с наступлением ночи ворвались в частную резиденцию премьера и подожгли ее.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как толпа приветствует пожар, который вспыхнул вскоре после того, как отряд безопасности, охранявший Викремесингхе, напал на нескольких журналистов возле дома.

Angry and hungry crowd burns the private home of the Prime Minister in Sri Lanka. pic.twitter.com/ucnrYAPyxF — RadioGenova (@RadioGenova) July 9, 2022

WATCH: Sri Lanka protesters have burnt down the Prime Minister house pic.twitter.com/Y7Hi6sy2u4 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2022

«Курсор» писал, что Лапид одобрил закрытие посольства Эритреи.