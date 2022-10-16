В Донецке разрушено здание городского совета: первые кадры

В оккупированном Донецке пожар и масштабные разрушения в здании городского совета.
Об этом сообщают российские СМИ.
По их информации, сгорело три автомобиля и выбиты окна. Относительно пострадавших нет информации.
Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что рядом со зданием сгорело три автомобиля, а в самом помещении только выбиты окна.
По их версии, это произошло в результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины.
На обнародованных фото зафиксировано разрушение внутри здания. Среди прочего пострадал и зал заседаний, где работали депутаты оккупационных властей города.
Ранее Курсор писал, что Илон Маск не смог вытребовать деньги у Пентагона и будет сам обеспечивать Украину спутниками.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!