В Донецке разрушено здание городского совета: первые кадры

Среди прочего пострадал и зал заседаний, где работали депутаты оккупационных властей города.

В оккупированном Донецке пожар и масштабные разрушения в здании городского совета.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, сгорело три автомобиля и выбиты окна. Относительно пострадавших нет информации.

Российские пропагандистские ресурсы заявляют, что рядом со зданием сгорело три автомобиля, а в самом помещении только выбиты окна.

По их версии, это произошло в результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины.

На обнародованных фото зафиксировано разрушение внутри здания. Среди прочего пострадал и зал заседаний, где работали депутаты оккупационных властей города.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск не смог вытребовать деньги у Пентагона и будет сам обеспечивать Украину спутниками.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!