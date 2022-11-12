В Египте автобус упал в канал: по меньшей мере 19 погибших

Дорожно-транспортные происшествия являются обычным явлением в Египте, где дороги часто пребывают в плохом состоянии, а правила дорожного движения нарушаются.

По меньшей мере 19 человек погибли и шесть получили ранения в субботу, 12 ноября, когда микроавтобус, в котором они ехали, перевернулся в дельте Нила на севере Египта.

Об этом информирует Al Arabiya.

Как сообщили в министерстве, микроавтобус упал в кювет в провинции Дакахлия. Египетские СМИ сообщили, что авария была вызвана неисправностью колеса.

Как пишет издание, дорожно-транспортные происшествия являются обычным явлением в Египте, где дороги часто пребывают в плохом состоянии, а правила дорожного движения нарушаются.

«По официальным данным, в 2021 году на дорогах самой густонаселенной страны арабского мира погибло около 7000 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в июле двое молодых израильтян погибли и еще пятеро получили ранения в ДТП на Синайском полуострове в Египте, недалеко от границы с Израилем.

Все семеро, которые, согласно сообщениям СМИ, были вожатыми в иерусалимской школе-интернате. Они возвращались с пляжного отдыха. ДТП произошло всего в нескольких минутах от границы, когда такси, в котором они находились, врезался в другой автомобиль.

Курсор писал ранее, что в Египте на Синайском полуострове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало семь граждан Израиля. Микроавтобус, в котором находились туристы, столкнулся с идущим впереди транспортным средством.