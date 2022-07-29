Смертельная автокатастрофа на Синае: появились новые подробности

Двое молодых израильтян погибли и еще пятеро получили ранения в четверг в ДТП на Синайском полуострове в Египте, недалеко от границы с Израилем

Все семеро, которые, согласно сообщениям СМИ, были вожатыми в иерусалимской школе-интернате. Они возвращались с пляжного отдыха. ДТП произошло всего в нескольких минутах от границы, когда такси, в котором они находились, врезался в другой автомобиль.

Жертвами оказались 24-летний Юваль Кешет из Хайфы и 25-летний Моше Матан Лусон из Петах-Тиквы.

«Нас постигла ужасная трагедия. Мы потеряли своих близких»», — написали сотрудники школы-интерната Бойер в послании ученикам и родителям.

МИД первоначально заявило, что двое из семи находятся в критическом состоянии. Позже было объявлено, что двое израильтян скончались. Пятеро раненых были сначала доставлены в местную медицинскую клинику, а затем доставлены на границу, а после в медицинский центр Йосефталь в Эйлате.

Первоначально вертолеты ЦАХАЛа были отправлены для оказания помощи в доставке раненых в больницы Израиля. По сообщениям СМИ, Каир не позволил вертолетам приземлиться в Египте, что задержало возвращение израильтян на несколько часов. 12-й канал сообщил, что египтяне сначала дали разрешение вертолетам приземлиться в Египте, но затем отменили это решение.

Отец одного из раненых израильтян сообщил Kan News, что ему удалось поговорить со своей дочерью, и она сказала ему, что группа направлялась к пограничному переходу Таба с Израилем, когда произошла авария, и что она обвинила водителя.

«Водитель ехал на сумасшедшей скорости, обогнал другое транспортное средство и врезался в встречную машину», — сказал он, цитируя свою дочь.

Ежегодно в Египте в результате ДТП погибают тысячи людей. Причиной аварий в основном являются превышение скорости, неосторожное вождение, плохие дороги или несоблюдение правил дорожного движения.

Ранее Курсор писал, что двое израильтян погибли в автокатастрофе на Синае. Авария произошла недалеко от Нуэйбы на востоке Синайского полуострова.

Курсор писал ранее, что в Египте на Синайском полуострове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало семь граждан Израиля. Микроавтобус, в котором находились туристы, столкнулся с идущим впереди транспортным средством.

Еще мы писали, что возле поселения Маале-Левона в округе Биньямин случилась авария, в результате которой травмы получили семь человек, двое детей находятся в критическом состоянии.

Сообщалось о ДТП возле Кирьят-Гате: пассажиры автомобилей погибли. Недалеко от развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.