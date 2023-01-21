В Египте нашли 16-метровый папирус с загадочными текстами из «Книги мертвых»

В Египте впервые за столетие нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых». Свиток нашли в археологической зоне Саккара.

Об этом заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири, сообщает Egypt Independent.

Артефакт был реставрирован в лаборатории Египетского музея в Тахрире и назван «папирусом Вазири». Эксперт добавил

, что папирус уже перевели и впоследствии его выставят в Египетском музее. Однако пока эту находку не показали общественности.

Также ученые пока не рассказывают, какой именно текст находится на папирусе. При этом они уверяют, что его обнаружение может пролить новый свет на веру древних египтян о переходе в загробный мир.

Как известно, «Книга мертвых» – это сборник похоронных текстов времен древнего Египта, содержащий гимны и заклинания, чтобы помочь умершему в загробной жизни. «Книгу мертвых» чаще всего писали иероглифическим или иератическим шрифтом на свитке папируса и иллюстрировали символами, изображающими умерших и их путешествие в загробную жизнь. Папирус с заклинаниями вкладывали в гробницу – это было распространено в период Нового царства примерно с 1500 до нашей эры.

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