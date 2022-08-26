В ЕС обсуждают новые визовые ограничения для россиян

По сообщениям СМИ, для гражданам россии, которые хотят получить краткосрочную визу для въезда в Евросоюз, увеличат стоимость визы для въезда в ЕС. Это значительно может усложнить въезд россиян в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это решение было принято в качестве компромисса, чтобы смягчить разногласия стран-членов ЕС касательно визовой политики для россия.

Правительство Чехии намерено предложить полностью остановить действие соглашений касательно упрощения визового режима с российской федерацией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге, которая запланирована на следующей неделе.

Если предложение Чехии будет одобрено, то россияне и белорусы смогут подавать заявки на краткосрочный въезд, но будет увеличено время обработки виз. Также граждане этих стран будут платить за визу 80 евро, вместо 35 евро.

«Получение европейской туристической визы — это привилегия, а не право человека», — сказал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, запрет в первую очередь коснется российскую «элиту», которая часто путешествует из Москвы и Санкт-Петербурга в страны ЕС. Именно эти люди «имеют большее влияние на правящий режим».

Отмечается, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия рассматриваюь возможность закрыть россиянам въезд в свои страны, даже если ЕС не будет вводить общесоюзный запрет.

Ранее Курсор писал, что СМИ выяснили, что дочь путина летала на свидания в Евросоюз на счет россиян. Журналисты провели расследование и выяснили, что дочь владимира путина в течение пяти лет летала в ЕС за бюджетные средства.

Курсор также сообщал, что дочь путина получила новую важную роль, чтобы помогать рф уклоняться от западных санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!