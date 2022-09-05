В ЕС поздравили будущую премьер-министра Британии с избранием: вспомнили Brexit

Лидеры Евросоюза пожелали Лиз Трасс приложить усилия к улучшению отношений между Великобританией и ЕС и призвали к конструктиву.

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поздравили Мэри Элизабет «Лиз» Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии Великобритании.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на соответствующие заявления политиков в ходе пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

Отмечается, что Боррель поздравил Трасс «с явной победой и явной поддержкой, которую она получила от членов Консервативной партии, чтобы стать следующей премьер-министром».

«Желаю ей всего наилучшего и успехов и надеюсь, что мы сможем приложиться к улучшению отношений между Великобританией и ЕС в контексте соглашения о Brexit. Не вижу явных сигналов, что Британия скоро вернется в Европейский Союз, так что могу разве что пофантазировать, что может произойти в таком случае», – отметил глава внешнеполитической службы ЕС.

В свою очередь фон дер Ляен поздравила Трасс и отметила, что «ЕС и Великобритания являются партнерами».

«Мы вместе оказываемся перед многими вызовами – от изменения климата до вторжения россии* в Украину. С нетерпением жду конструктивных отношений при полном соблюдении наших договоренностей», – написала фон дер Ляен в Twitter.

Как сообщал Курсор, консервативная партия Великобритании избрала министра иностранных дел Лиз Трасс новым лидером партии и главой правительства Великобритании. Об этом было объявлено в Лондоне после выборов руководства политсилы, на которых только 180 тысяч членов Консервативной партии, платящих членские взносы, получили право голоса. 47-летняя Трасс опередила своего соперника Риши Сунак, бывшего главу государственного казначейства.

Ранее Курсор писал о том, что пока еще действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оригинально попрощался с британским парламентом. Своему преемнику глава правительства дал несколько советов, в частности «держаться рядом с американцами, защищать украинцев, выступать за свободу и демократию повсюду».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!