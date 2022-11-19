В ЕС и Великобритании зафиксировали массовые случаи заражения бактерией шигелла

В последние недели в странах Евросоюза и Великобритании начали фиксировать массовые случаи заражения бактерией шигелла (Shigella sonnei).

Об этом сообщает издание Food Safety News.

Случаи заражения, зарегистрированные в Нидерландах, Франции, Германии, Дании и Португалии, связывают с пребыванием граждан в гостиницах Кабо-Верде. То есть инфицирование произошло за пределами стран.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что официальной информации об источнике инфекции пока не поступало. Но в ведомстве ожидают, что количество заразившихся может увеличиться из-за того, что многие уедут путешествовать в связи с зимними праздниками.

Инфицированные туристы рассказали, что начали ощущать боль и дискомфорт в животе. Власти планируют провести расследование, чтобы предотвратить распространение заболевания. Учитывая, что туристы питались только в отелах, в которых проживали, то проблема может быть связана с гигиеной и чистотой.

FSN сообщает о 22 случаях заражения шигеллой граждан из Нидерландов, которые отдыхали в Кабо-Верде, начиная с августа текущего года. В Дании всего два инфицированных человека, во Франции — девять, в Германии также два, а в Португалии — один. Великобритания сообщила о 48 людях, обратившихся за медицинской помощью.

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