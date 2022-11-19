В ЕС и Великобритании зафиксировали массовые случаи заражения бактерией шигелла

10:13, Сегодня
Мировые новости
бактерии фото
Фото: Pixabay

Все случаи заражения связаны с недавними поездками в Кабо-Верде.

В последние недели в странах Евросоюза и Великобритании начали фиксировать массовые случаи заражения бактерией шигелла (Shigella sonnei).

Об этом сообщает издание Food Safety News.

Случаи заражения, зарегистрированные в Нидерландах, Франции, Германии, Дании и Португалии, связывают с пребыванием граждан в гостиницах Кабо-Верде. То есть инфицирование произошло за пределами стран.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что официальной информации об источнике инфекции пока не поступало. Но в ведомстве ожидают, что количество заразившихся может увеличиться из-за того, что многие уедут путешествовать в связи с зимними праздниками.

Инфицированные туристы рассказали, что начали ощущать боль и дискомфорт в животе.  Власти планируют провести расследование, чтобы предотвратить распространение заболевания.  Учитывая, что туристы питались только в отелах, в которых проживали, то проблема может быть связана с гигиеной и чистотой.

FSN сообщает о 22 случаях заражения шигеллой граждан из Нидерландов, которые отдыхали в Кабо-Верде, начиная с августа текущего года. В Дании всего два инфицированных человека, во Франции — девять, в Германии также два, а в Португалии — один. Великобритания сообщила о 48 людях, обратившихся за медицинской помощью.

«Курсор» писал ранее, что Ливан, уже страдающий от экономического и политического кризиса, столкнулся с первой вспышкой холеры за последние 30 лет. 

Еще мы писали, что представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что за последний год во всем мире увеличились случаи заболеваемости туберкулезом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.