В Киеве рассказали, сколько раз россия соблюдала перемирие за 9 лет войны

В Минобороны Украины настаивают, что только полное выведение войск россии будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии.

За все девять лет войны против Украины российская федерация* ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.

Об этом в своем Telegram-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она, в частности, опубликовала подробную статистику и факты несоблюдения перемирия со стороны рф.

Так, Маляр напомнила, что всего с 2014 года и за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня в Украине. Об этом стороны договаривались в рамках трехсторонней контактной группы:

с 18:00 05.09.2014 г.

с 00:00 15.02.2015 г.

с 00:00 01.10.2015 г.

с 00:00 30.04.2016 г. (Пасхальное перемирие);

с 00:00 01.09.2016 г. (школьное перемирие);

с 00:00 24.12.2016 г. (Новогоднее перемирие);

с 00:00 24.06.2017 г. (хлебное перемирие);

с 00:00 25.08.2017 г. (школьное перемирие);

с 00:00 23.12.2017 г. (Новогоднее перемирие);

с 00:00 05.03.2018 г.

с 00:00 30.03.2018 г. (Пасхальное перемирие).

«Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого «всеобъемлющего весеннего перемирия» 2018-го за 22 дня провозглашенной «тишины» враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения», – пишет Маляр.

Замминистра обороны Украины также напомнила, что во время проведения Операции объединенных сил Украина с россией еще несколько раз договаривались о прекращении огня. Однако в результате страна-агрессор продолжала нарушать договоренности.

Только в 2019 году боевые потери Украины на Донбассе составляли 97 погибших. К началу последнего, июльского перемирия, в 2020 году погибли 32 украинских военных, еще 220 бойцов получили ранения.

После этого очередной «полный и всеобъемлющий режим прекращения огня» был введен 27 июля 2020 года. Однако российская армия сумела соблюсти его только в течение получаса. Уже около 00:20 оккупанты обстреляли подразделения украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один вражеский обстрел был зафиксирован около 9:00.

«В конце концов, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 зафиксировано более 2 тыс. вражеских обстрелов. Поэтому только выведение войск россии с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии», — резюмировала Маляр.

Как сообщал Курсор, путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

Позже Курсор писал о реакции Киева на введение рф режима прекращения огня.

Кроме того, мы сообщали, что заместитель председателя российского совбеза дмитрий медведев высказался касательно отказа властей Украины и мира на «рождественское перемирие», которое объявил президент рф владимир путин.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!