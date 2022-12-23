В ЕС жестко высказались об участии Ирана в войне россии против Украины

По словам Жозепа Борреля, Тегеран «выбирает ложный путь и разрушает свой авторитет, когда делает вид, что не становится ни на чью сторону».

Европейский союз осудил Иран за поддержку россии* в ее полномасштабной войне против Украины и призывает Тегеран прекратить военную помощь москве.

Об этом по итогам во второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Европейская Правда.

По его словам, иранские власти осведомлены о продолжающихся военных преступлениях россии, направленных против гражданской инфраструктуры.

«Иран совершает огромную стратегическую ошибку, он выбирает ложный путь и разрушает свой авторитет, когда делает вид, что не становится ни на чью сторону в этой войне», — сказал главный дипломат Евросоюза.

Боррель также отметил, что поднял этот вопрос перед министром иностранных дел Ирана, и тот в ответ «решительно отрицал», что Иран предоставляет беспилотники россии, и утверждал, что такие поставки имели место только до нападения россии на Украину.

Также топ-дипломат ЕС призвал иранские власти прекратить казни и кровавые репрессии против мирных протестующих.

«Переход на сторону россии и неприемлемые подавления протестов не могут оставаться без последствий. Именно поэтому на прошлой неделе Совет министров иностранных дел ЕС принял новые санкции против Ирана в ответ на поставки беспилотников в россию, а также из-за нарушения прав человека», — напомнил он.

Как сообщал Курсор, Иран раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как он заявил Конгрессу США в своем выступлении, что Иран предоставляет рф БПЛА беспилотники для использования в войне против Украины.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил в своем заявлении, что Иран неоднократно отвечал на «безосновательные обвинения» в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Он еще раз подчеркнул, «что Исламская Республика Иран не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне на Украине».

Наша редакция также писала, что в США сделали заявление о поставках россии иранских ракет. По словам Джона Кирби, Тегеран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, которые рф «использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!