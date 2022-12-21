В США сделали заявление о поставках россии иранских ракет

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией вокруг потенциальных переговоров между российской федерацией* и Ираном относительно передачи силам рф баллистических ракет. По состоянию на вторник, 20 декабря, США не имеют подтверждений, что россияне могли бы получить это вооружение.

Об этом в ходе телефонного пресс-брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Мы знаем, что есть дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно», — отметил представитель Белого дома.

В то же время Кирби подчеркнул, что Иран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, «которые россия использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

Как сообщал Курсор, Белый дом осуждает очередные удары россии по гражданской инфраструктуре Украины, которые произошли 16 декабря. Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, россия «вновь пытается внушить страх в сердца украинского народа» и еще больше усложнить положение людей в условиях зимы.

Кирби отметил, что эти атаки поразили «преимущественно гражданскую инфраструктуру». Он отказался сообщить какие-либо подробности о следующем пакете помощи Украине в сфере безопасности, но сказал, что «будет еще один» и что следует ожидать дополнительных средств ПВО.

Ранее Курсор информировал о том, что утром 16 декабря россия вновь совершила массированные удары по Украине. Так, в Киеве и области раздавались звуки взрывов и работы ПВО. По предварительной информации россия запустила одновременно иранские дроны-камикадзе, а также ракеты.

Позже появилась информация о том, что в результате массированных обстрелов Украины пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. Всего, по информации украинских властей, запущено 60 ракет.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!