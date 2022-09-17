В Европе начинается тестирование криптовалютного евро

Пока Еврокомиссия не воспринимает блокчейн как потенциально важную технологию, которую можно использовать на государственном уровне.

Европейский Центральный Банк будет сотрудничать с пятью корпорациями по тестированию единой цифровой валюты (CBDC) в рамках Евросоюза.

Об этом сообщает портал no worries!

Отмечается, что технологичный гигант Amazon будет работать над системой платежей в цифровых евро для сферы электронной коммерции. При этом CaixaBank и Worldline будут отвечать за создание прототипов P2P-платежей, а EPI и Nexi будут работать над розничными платежами в точках продаж товаров и в сфере услуг.

«Указанные компании были выбраны из 54 фирм, также выразивших заинтересованность в разработке цифрового евро. Результаты тестирования криптовалюты для ЕС будут опубликованы в следующем году», — пишет издание.

Также сообщается, что Европарламент озвучил условия запуска своего цифрового актива.

«Пока Еврокомиссия не воспринимает блокчейн как потенциально важную технологию, которую можно использовать на государственном уровне. Ведомство считает, что сначала необходимо доказать, что технология безопасна и обладает достаточной пропускной способностью. Поэтому ЕС склоняется к мнению, что цифровая валюта заработает не раньше 2026 года», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в Великобритании обязали криптобиржи блокировать счета подсанкционных компаний. В Соединенном Королевстве беспокоятся о том, что россия* может использовать биткоин и другие цифровые активы, чтобы обойти финансовые ограничения.

Также Курсор информировал о том, что крупнейшая мировая криптобиржа Binance объявила о помощи непосредственно каждому украинцу, который был вынужден покинуть свой дом, спасаясь от нападения рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!