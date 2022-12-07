В Европе намерены запретить кофе и шоколад из-за угрозы вырубки лесов

По новому соглашению стран ЕС все компании-экспортеры обязаны подтвердить, что товар не влияет на вырубку мировых лесов.

Во вторник, 6 декабря, законодатели Евросоюза подписали соглашение, которое запретит импорт продукции, способствующей вырубке лесов во всем мире.

Об этом информирует Washington Post.

Это предварительное соглашение, которое еще должен принять парламент ЕС. Согласно ему, будет запрещен ввоз в ЕС товаров, которые могут привести к вырубке и уничтожению лесов во всем мире.

Компании, импортирующие товары, должны подтвердить документально, что продукт соответствуют правилам, действующим в стране происхождения, в том числе в области прав человека и защиты коренных народов.

Леса на всех материках находятся под угрозой вырубки из-за заготовки древесины или ведения сельского хозяйства, включая производство соевых бобов и пальмового масла. По оценкам продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН с 1990 по 2020 год было уничтожено 420 миллионов гектаров леса, что превышает площадь ЕС.

, сказал, что соглашение блока из 27 стран является «первым в мире».

«Европа закроет свои двери для повседневных продуктов, которые оказывают наибольшее влияние на обезлесение в мире, если их импортеры не смогут продемонстрировать с помощью подтверждающих документов, что они не происходят из обезлесенных районов», — заявил Паскаль Канфин, глава комитета по окружающей среде Европейского парламента.

«Это кофе, который мы пьем по утрам, шоколад, который мы едим, уголь, который мы используем для барбекю, бумага для наших книг. Это радикально, но это именно то, что мы собираемся сделать».

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