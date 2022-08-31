В США зарегистрирован первый случай смерти от обезьяньей оспы

Пациент скончался в больнице в штате Техас и имел слабую иммунную систему. На данном этапе медики все еще исследуют прямое влияние вируса на ухудшение его состояния.

Во вторник в США умер взрослый с диагнозом обезьянья оспа. Тем не менее, официальные лица говорят, что у него была серьезно нарушена иммунная система.

В настоящее время представители здравоохранения все еще расследуют, какую роль обезьянья оспа сыграла в смерти человека.

В настоящее время в США наблюдается крупнейшая в мире вспышка оспы обезьян: по всей стране зарегистрировано более 18 000 случаев.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, инфекции были подтверждены в каждом штате.

Пока США борются с этой вспышкой, чиновники здравоохранения надеются сдержать ее за счет введения вакцин, расширенного тестирования, распространения противовирусных препаратов и просвещения геев и бисексуальных мужчин о вирусе.

«У людей с обезьяньей оспой могут сначала развиться симптомы, включая гриппоподобное заболевание с лихорадкой, головной болью, мышечными болями, истощением и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует сыпь», — объясняет д-р Деметре Даскалалакис, директор отдела профилактики ВИЧ в ЦКЗ США.

Ранее Курсор писал, что ученые раскрыли новые детали о вирусе оспы обезьян.