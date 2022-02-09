В Европе представили «Закон о чипах» в ответ на кризис полупроводников

В Европе хотят создать полную технологическую цепочку производства полупроводников — от исследований и научных разработок, до налаживания производства и последующего выпуска готовых продуктов.

Внезапно затормозившая многие технологические производства пандемия вируса COVID-19 остро поставила вопрос о нехватке микроэлектроники, которая резко подскочила в цене. Этот процесс позже стал широко известен, как кризис полупроводников.

Страны Европы также столкнулись с этим явлением и пришли к выводу о необходимости создания собственной технологической цепочки — от исследований и научных разработок, до налаживания производства и последующего выпуска готовых продуктов.

Известно, что на данный момент только 10% микрочипов производится в Европе. В связи с этим Еврокомиссия представила «Закон о микрочипах», главная задача которого — предотвратить дальнейший дефицит микроэлектроники путём создания всей цепочки производства полупроводников.

Согласно плану, в течение 8 ближайших лет в ЕС намерены выделить 30 миллиардов евро на строительство производственных объектов. Ещё 15 миллиардов уйдёт на финансирование стартапов, научных исследований и разработок.

Для вступления в силу закон должен пройти все необходимые законодательные процедуры, а также рассмотрение в Европарламенте.

Пока Евросоюз, как и США, планируют привлекать инвесторов господдержкой, мировым лидером по производству микрочипов остаётся Азия.

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