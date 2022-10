В Европе заговорили о необходимости изоляции россии

Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции россии.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

«Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями», — говорится в сообщении.

В то же время в канцелярии польского президента также сообщили, что Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Разговор касался сегодняшних российских бомбардировок гражданских объектов в Украине», — говорится в сообщении.

Столтенберг, в свою очередь, написал, что разговор с Дудой касался продолжения поддержки со стороны союзников по НАТО для Украины.

«Россия продолжает неспровоцированную агрессию против независимого суверенного государства. Мы будем придерживаться курса», — написал Столтенберг.

Spoke with President @AndrzejDuda on continued support from #NATO Allies to #Ukraine & thanked him for #Poland‘s key contributions. #Russia continues its unprovoked aggression against an independent sovereign nation. We will stay the course.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 10, 2022