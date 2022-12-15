В Конгрессе США рассматривают вопрос об исключении россии из Совбеза ООН

Всего десять месяцев войны в Украине понадобилось США, чтобы инициировать исключение россии из Совета Безопасности ООН.

В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения российской федерации* из Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Два американских законодателя, возглавляющие независимую правительственную комиссию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить россию из Совбеза ООН.

«Развязав агрессивную войну, россия нарушила действие Устава ООН, что ставит под сомнение ее право занимать место в Совбезе», — говорится в тексте резолюции.

В октябре Хельсинкская комиссия призвала госсекретаря США Энтони Блинкена опротестовать статус россии как постоянного члена Совета Безопасности. От Конгресса потребовали заявить, что война россии нарушила «цели и принципы Организации Объединенных Наций», и американские правительственные учреждения должны предпринять шаги по ограничению привилегий россии в ООН.

Члены Конгресса Стив Коэн и Джо Уилсон заявили, что россия совершила «вопиющие нарушения» Устава ООН, включая незаконное голосование по аннексии четырех украинских областей, совершение зверств в украинских городах, таких как Буча, ядерные диверсии и создание рисков для мирового продовольственного снабжения.

Украина также выступала за исключение россии из состава Совета, хотя эксперты по-прежнему скептически относятся к тому, что такие усилия дадут результат. Устав ООН не содержит положений об исключении постоянного члена Совета Безопасности. Хотя страны могут быть полностью исключены из ООН, для этого необходимо большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого Совета. То есть россия должна проголосовать против самой себя.

Ранее Курсор писал, что Израиль обратился к ООН с важным призывом. Миссия Израиля при ООН в Женеве высказалась после того, как в одном из отчетов использовалась фраза «еврейское лобби».

Напомним, российский политик ответил, есть ли у путина настоящие союзники.

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