Израильские ученые: Вакцины резко снижают частоту возникновения длительного COVID

Рецензируемое исследование показало, что все десять наиболее распространенных длительных симптомов COVID были уменьшены как минимум на 50% среди людей, получивших как минимум две прививки.

В исследовании сравнивали израильтян, получивших как минимум две дозы вакцины Pfizer, с теми, кто получил одну дозу или не получил ни одной.

«Это действительно вишенка на торте — неожиданное преимущество вакцинации», — сказал профессор Майкл Эдельштейн, эпидемиолог из Университета Бар-Илан, который руководил исследованием.

«Нам давно известно, что вакцинация снижает тяжесть заболевания COVID-19. Мы начинаем видеть доказательства того, что есть еще большая польза, а именно защита от неприятных — а иногда и изменяющих жизнь — длительных симптомов COVID. Так что теперь есть дополнительная причина сделать прививку, если она вам когда-нибудь понадобится», — добавил он.

Участники исследования заполнили анкеты с различными вопросами о предыдущей инфекции COVID-19, статусе вакцинации и любых симптомах, которые они испытывали.

Исследователи были из Медицинского факультета Азриэли в Бар-Илане и больниц на севере Израиля — Медицинского центра Барух Падех, Медицинского центра Зив и Медицинского центра Галилеи. Они сравнили вакцинированных и непривитых людей с точки зрения пост-COVID-симптомов.

Сообщения об утомляемости были на 62% ниже среди вакцинированных, головные боли были на 50% ниже, слабость конечностей на 62% и постоянная мышечная боль на 66%. Одышка уменьшилась на 80%.

Эдельштейн сказал, что исследование способствует скудной на сегодняшний день информации о влиянии вакцинации на затяжной COVID.

«Мы не до конца понимаем, что происходит в течение месяцев и лет после COVID-19 с точки зрения физического и психического здоровья и благополучия», — сказал он.

По его словам, это исследование является частью серии, над которой он работает, чтобы понять влияние вакцины на долгосрочное качество жизни, различные варианты COVID и длительные симптомы COVID.

Ранее Курсор писал, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами. Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.

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