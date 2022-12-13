В Евросоюзе отреагировали на идею Макрона о гарантиях безопасности для россии

В Европе уверены, что в первую очередь в гарантиях безопасности нуждается Украина.

По меньшей мере, пять стран Евросоюза письменно возразили против предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить россии* гарантии безопасности после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что письменные возражения высказали Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия. Организовать демарш помогла председательствующая в Евросоюзе Чехия, но неизвестно, поддержала ли она его.

Позицию Литвы в комментарии LRT 13 декабря подтвердил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис.

«Мы уверены, что в первую очередь в гарантиях безопасности нуждается Украина», – заявил он.

Как известно, в начале декабря президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей о гарантиях безопасности для рф, заявив, что «эта тема будет одним из факторов мира». Он напомнил, что российский президент владимир путин неоднократно выражал опасения из-за расширения границ НАТО. Позже Елисейский дворец заявил, что слова президента Франции выдернуты из контекста.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин больше не скрывает свою настоящую цель – оккупацию Украины, при этом россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, путин «абсолютно не умеет договариваться».

«Думаю, об этом знают все европейские лидеры, которые периодически с ним общаются. Он прямо заявляет о пренебрежении международным правом, желании захватывать территории и убивать украинцев до тех пор, пока не будут выполнены его требования. Решение очевидно — победа Украины», — написал Подоляк.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!