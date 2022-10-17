В Евросоюзе ответили на призыв Украины ввести санкции против Ирана

По словам Борреля, ЕС увеличит военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает миссию военной подготовки для Украины.

Европейский Союз увеличит военную помощь Украине до 3,1 млрд. евро и уже начал запуск миссии военной подготовки для украинских военных в странах блока.

Об этом в своем Twitter сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Пока Дмитрий Кулеба обращается к министрам иностранных дел из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем миссию военной подготовки ЕС для Украины», – написал он.

Боррель добавил, что Россия продолжает не избирательно атаковать города Украины, однако это не скажется негативно на решимости ЕС помогать Украине, а только усилит ее.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine. Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился из бомбоубежища к министрам иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставку россии оружия.

«Я, наверное, первый министр иностранных дел, который обратился к заседанию совета министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги», – сказал Кулеба в видеообращении.

Он отметил, что впервые в истории украинско-иранских отношений призывает применить санкции против Ирана.

«Что называется, терпение лопнуло. Мы слушали разные объяснения, аргументы, но правду не спрячешь, и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия российской федерации пришло», – заявил Кулеба.

Ранее Курсор сообщал о том, что утром 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили иранские дроны-камикадзе. По состоянию на 09:00 по Киеву было зафиксировано 4 прилета. Как минимум четверо людей погибли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!