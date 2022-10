В Евросоюзе ответили на призыв Украины ввести санкции против Ирана

Европейский Союз увеличит военную помощь Украине до 3,1 млрд. евро и уже начал запуск миссии военной подготовки для украинских военных в странах блока.

Об этом в своем Twitter сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Пока Дмитрий Кулеба обращается к министрам иностранных дел из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем миссию военной подготовки ЕС для Украины», – написал он.

Боррель добавил, что Россия продолжает не избирательно атаковать города Украины, однако это не скажется негативно на решимости ЕС помогать Украине, а только усилит ее.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.

Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022