Он напомнил, что на этой неделе состоялась ежегодная конференция Европейского оборонного агентства. Отправной точкой обсуждений, по его словам, стала война россии против Украины.

Боррель подчеркнул, что в ходе конференции он рассказал о важности поддержки Украины в «в политическом, экономическом и военном плане, то есть оружием и обучением, чтобы она могла вытеснить захватчика».

«Эта война также стала для всех нас тревожным сигналом о наших военных возможностях. Мы дали оружие Украине, но при этом мы осознали, что наши военные запасы истощены. С возвращением обычной войны в сердце Европы мы также осознали, что нам не хватает критических оборонных возможностей, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте», — заявил дипломат.

Как сообщал Курсор, война, которую развязала российская федерация на территории Украины закончится, и тогда сторонам нужно будет заключить мирное соглашение. Но его условия будет диктовать Киев. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, речь идет не только об условии выведения российских войск из всей территории Украины. Стране-агрессору нужно еще будет выплатить финансовый вклад на восстановление объектов и зданий в Украине, которые были уничтожены и повреждены в результате обстрелов.

Еще мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ сломали ход войны еще задолго до контрнаступления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!