В Евросоюзе заявляют об «окончательном отделении» от российского газа

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, что ЕС успешно удалось достичь энергетической независимости от россии.

Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от россии*.

Об этом в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье заявил Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Европейская Правда.

«Сегодня мы полностью отделены от российского газа. … Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от россии. Мы зависели на 40%, а теперь — только на 7%», — сказал он.

Еврокомиссар также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину достижение энергонезависимости ЕС от рф прогнозировалось к 2027 году.

Кроме того, Бретон подчеркнул, что россия «больше не является надежным партнером», при этом Европе удалось заменить 155 миллиардов кубометров газа из других источников.

Как сообщал Курсор, в начале сентября российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.