В Евросоюзе заявляют об «окончательном отделении» от российского газа

22:50, Сегодня
Мировые новости, Политика, Экономика
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Фото: canva.com

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, что ЕС успешно удалось достичь энергетической независимости от россии.

Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от россии*.

Об этом в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье заявил Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Европейская Правда.

«Сегодня мы полностью отделены от российского газа. … Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от россии. Мы зависели на 40%, а теперь — только на 7%», — сказал он.

Еврокомиссар также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину достижение энергонезависимости ЕС от рф прогнозировалось к 2027 году.

Кроме того, Бретон подчеркнул, что россия «больше не является надежным партнером», при этом Европе удалось заменить 155 миллиардов кубометров газа из других источников.

Как сообщал Курсор, в начале сентября российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.

«Мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — заявил Новак.

Также Курсор информировал о том, что заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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