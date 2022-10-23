Европейскому Союзу успешно удалось достичь энергетической независимости от россии*.
Об этом в интервью французской радиостанции RTL в воскресенье заявил Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Европейская Правда.
«Сегодня мы полностью отделены от российского газа. … Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от россии. Мы зависели на 40%, а теперь — только на 7%», — сказал он.
Еврокомиссар также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения рф в Украину достижение энергонезависимости ЕС от рф прогнозировалось к 2027 году.
Кроме того, Бретон подчеркнул, что россия «больше не является надежным партнером», при этом Европе удалось заменить 155 миллиардов кубометров газа из других источников.
Как сообщал Курсор, в начале сентября российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.
«Мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — заявил Новак.
Также Курсор информировал о том, что заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!