В Гааге поддержали создание спецтрибунала для рф

У Гааги есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала.

Городской совет Гааги (Нидерланды) поддержал инициативу партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) по созданию в судебной столице мира – нидерландском городе Гаага – спецтрибунала для рф*.

Об этом в комментарии Укринформ сообщила лидер VVD Лотте ван Бастен Батенбург.

По ее словам, она, как член городского совета Гааги, хочет, чтобы городские власти Гааги сделали все возможное для поддержки создания специального трибунала и «подготовились к его размещению в нашем городе».

«Гаага — международный город мира и справедливости, здесь уже находится МУС и специальные трибуналы по Руанде и Югославии. Также здесь базируются Евроюст и Европол. Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне», — сказала ван Бастен Батенбург.

По ее словам, почти весь городской совет проголосовал за ее предложение приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге.

“Мы знаем, что, скорее всего, понадобится немало времени, чтобы создать достаточную международную поддержку для создания трибунала, а затем для того, чтобы трибунал начал свою работу. Город Гаага должен полностью поддержать это, а также предложить и начать подготовку к размещению трибунала. Мы должны убедиться, что как только специальный трибунал будет официально создан, залы суда, офисы и т. д. будут готовы к использованию, чтобы правосудие могло осуществиться”, — отметила лидер партии VVD.

Как сообщал Курсор, озвучены детали создания специального международного трибунала для руководства рф.

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