В Генштабе Украины рассказали, почему россия начала чаще запускать ракеты по мирным городам

Практически год длится война в Украине, которая была начала российской федерацией* ради удовлетворения больного самомнения главы кремля владимира путина. И практически полгода, как россия производит акты терроризма в отношении мирного населения Украины, периодически обстреливая города из ракет. Обстрелы, которые совершала российская армия в течении осени, были масштабными, массированными и многочисленными по количество потраченных боеголовок. Но с февраля ситуация резко изменилась — обстрелы производятся чаще, но гораздо меньшим количеством ракет. И уже в Генштабе Украины назвали причину.

Подробнее об этом информирует сайт «Обозреватель».

Сообщается, что россия недавно приняла решение изменить свою тактику ракетных атак из-за их низкой эффективности. Вместо массированных ударов россияне теперь сосредоточились на более частых ударах меньшим количеством ракет, с целью истощить силы украинской противовоздушной обороны. Однако, у россии уже осталось мало ракет, и пополнение их запасов не происходит достаточно интенсивно.

Но несмотря на это, у российской армии все еще есть высокоточное оружие для конкретных целей, которое может быть использовано в случае необходимости. Однако, производство ракет значительно замедлилось из-за санкций, наложенных на россию, поэтому возможность их пополнения остается вопросом, требующим дальнейшего изучения.

Ранее «Курсор» информировал, что в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров. На данный момент нет никаких предпосылок к тому, что решить конфликт можно дипломатическим путем.

Напоминаем, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. ВСУ пообещали, закончить войну как можно скорее, чтобы люди вернулись к нормальной жизни уже в текущем году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!