В Генштабе ВСУ рассказали, чего ожидать от россиян в случае их отступления с Запорожской АЭС

Главной проблемой может стать террористический акт на территории Запорожской атомной электростанции.

Генеральный штаб ВСУ предполагает, что российские оккупанты перед отступлением с захваченных территорий могут превратить их в «выжженную землю». Наибольшей проблемой может оказаться теракт на Запорожской АЭС.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге, пишет Новини Live.

По словам представителя украинского Генштаба, существует вероятность того, что российские войска перед тем, как сбежать с оккупированных территорий, устроят в захваченных населенных пунктах ряд террористических актов.

Речь идет, в частности, о взрывах в жилых кварталах. Россияне, отметил Громов, готовы к «превращению временно оккупированных территорий в «выжженную землю» — с нанесением ущерба критической инфраструктуры на возвращенных Украине территориях».

Главной проблемой может стать террористический акт на территории Запорожской атомной электростанции.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне взорвут ЗАЭС, чтобы окончательно вывести ее из строя и спровоцировать локальную техногенную катастрофу, в которой обвинят Украину.

Такое развитие событий намекают заявления кремлевского руководства на «грязную бомбу», которую, по словам россиян, якобы готовит именно Украина.

Речь идет, в частности, о взрывах в жилых кварталах. Россияне, отметил Громов, готовы к «превращению временно оккупированных территорий в «выжженную землю» — с нанесением ущерба критической инфраструктуры на возвращенных Украине территориях».

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