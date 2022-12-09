В Германии иранского посла вызвали «на ковер»

Глава МИД Германии выступила с осуждением казни участника протестов в Иране в четверг. События в Иране также осудили США, Великобритания, ООН и правозащитные группы.

В четверг Германия вызвала посла Ирана через несколько часов после казни протестующего, принимавшего участие в антиправительственных акциях.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сразу после известия о казни раскритиковала такие действия иранских властей и заявила, что «презрение иранского режима к человеческой жизни безгранично».

«Мы обеспечим, чтобы ЕС ввел запрет на въезд для тех, кто несет ответственность за эти жестокие репрессии, и заморозил их активы в ЕС, — добавила она. — Мы говорим людям в Иране: мы стоим и остаемся на вашей стороне».

В четверг, по сообщениям иранских СМИ, Мохсен Шекари был приговорен к смертной казни за перекрытие улицы в Тегеране и ранение ножом полицейского. Первая известная казнь в связи с протестами была приведена в исполнение, что вызвало осуждение мировых лидеров и резонанс в соцсетях.

Правозащитные группы предупреждают, что еще как минимум дюжина человек в настоящее время находятся под угрозой казни после того, как их приговорили к повешению в связи с протестами.

Демонстрации против режима охватили Иран и длятся уже почти три месяца после того, как 22-летняя иранская курдянка Махса Амини умерла в заключении после ареста полицией нравов в Тегеране за якобы нарушение строгих правил ношения хиджаба для женщин.

Протесты населения стали самым серьезным вызовом для исламской республики с момента ее создания после свержения шаха в 1979 году.

Ранее Курсор писал, что в Иране казнили протестующего, осужденного за ранение охранника.