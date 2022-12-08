В Иране казнили протестующего, осужденного за ранение охранника

Верховный суд отклонил апелляцию подсудимого и вынес приговор, заявив, что его действия представляют собой преступление, поскольку являются «ведением войны против Бога».

В Иране в четверг, 8 декабря, казнили протестующего, который был осужден за ранение охранника ножом и перекрытие улицы в Тегеране.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что Верховный суд отклонил апелляцию подсудимого и вынес приговор, заявив, что его действия представляют собой преступление, поскольку являются «ведением войны против Бога».

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Иранские СМИ сообщили: «Были казнены четыре члена банды преступников, связанной с разведывательной сетью сионистского режима».

Смертный приговор «израильским агентам» гласил: «По поручению сионистов эти бандиты совершали кражи, уничтожали частную и общественную собственность. У похищенных выбивали ложные признания».

Правящий режим обвиняет в массовых протестах, проходящих в стране после смерти Махсы Амини, Израиль и США. Правозащитники сообщают о смерти уже 470 протестующих, хотя иранская власть признала жертвы только в 200 погибших, зато регулярно сообщает о разоблачении новых и новых израильских агентов.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

Также мы сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины.Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».