В Германии к тюремному заключению приговорили автора жестоких неонацистских писем

В Франкфурте (Германия) мужчину-неонациста приговорили к шести годам тюремного заключения за то, что он рассылал письма с угрозами политикам, журналистам и юристам, использую аббревиатуру неонацистской террористической группировки.

Об этом сообщает Israel National News.

54-летний обвиняемый, идентифицированный как Александр М. в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности, будет отбывать пять лет и 10 месяцев в тюрьме. Франкфуртский суд признал мужчину виновным по целому ряду обвинений, в том числе в разжигании ненависти, нарушении общественного порядка, угрозах и нападении на полицейского.

Сторона обвинения заявила, что Александр М. отправлял текстовые сообщения, факсы, текстовые сообщения и электронные письма журналистам, юристам и политикам, содержащие угрозы. Они были подписаны «НСУ 2.0». Аббревиатура используется неонацистской организацией, известной как Национал-социалистическое подполье (НСУ).

NSU была немецкой неонацистской группой, существование которой обнаружили в 2011 году. Генпрокурор Германии охарактеризовал эту группу как «правую экстремистскую группу, целью которой было убийство иностранцев и граждан иностранного происхождения».

Это было связано с многочисленными преступлениями, в том числе с убийствами девяти турецких, греческих и курдских иммигрантов в период с 2000 по 2006 год, убийством полицейского и покушением на убийство ее коллег, несколькими взрывами в период с 1999 по 2004 год и 14 ограблениями банков.

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