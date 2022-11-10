В Германии популярный фастфуд предложил гостям «побаловать себя» в годовщину Хрустальной ночи

В Германии ресторан быстрого питания KFC разослал клиентам скандальную рекламу накануне годовщины «Хрустальной ночи».

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что Хрустальная ночь (или Ночь разбитых витрин) является серией скоординированных еврейских погромов по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9—10 ноября 1938 года. В ее результате многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. По меньшей мере 91 еврей был убит в результате нападений.

«Сегодня день памяти Хрустальной ночи! Побалуйте себя более нежным сыром на вашей хрустящей курице», – было сказано в сообщении.

Спустя некоторое время немецкое отделение международной сети ресторанов попыталось исправить ошибку и отправило повторные сообщения, набранные крупным шрифтом: «ИЗВИНИТЕ, МЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ». Представители компании обвинили в сообщении «ошибку в нашей системе».

По словам директора по связям с общественностью Совета депутатов британских евреев Дэниела Шугармана, это реклама «абсолютно отвратительна». К нему присоединился глава произраильской юридической группы «Международный юридический форум» Арсен Островский и сказал, что «совершенно потерял дар речи и отшатнулся».

Также «Курсор» сообщал, что американский еврейский комитет призвал Amazon удалить антисемитский фильм.