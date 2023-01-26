В Германии рассказали, когда именно поставят танки Украине

Заявление было сделано на следующий день после того, как США и Германия объявили, что поставят Киеву свои танки Leopard 2 и Abrams соответственно.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил сегодня в четверг, что его страна до конца марта поставит свою партию танков Leopard 2 в Украину.

Выступая перед журналистами во время визита в войска в Саксонии-Анхальт, Писториус сказал, что танки будут доставлены к концу первого квартала, назвав принятие этого решения перед предполагаемым наступлением россии*, запланированным на весну, «своевременным».

Ранее на этой неделе Писториус заявил, что танки, которые Берлин отправит в Украину, могут быть «приведены в боевую готовность примерно через три месяца».

Тем временем пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил в четверг, что поставки Западом оружия Украине демонстрируют ее растущую «непосредственную» вовлеченность в конфликт.

Кроме того, пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова официально подтвердила планы поставить Киеву танки Т-72, ​​если Братислава получит достойную замену для собственной армии, сообщили в среду местные СМИ.

«Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, ​​но только в случае адекватной замены», — заявила пресс-секретарь. При этом она отметила, что переговоры с Украиной о их выделении на данный момент не ведутся.

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