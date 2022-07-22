В Германии рассказали, когда передадут Украине одну из самых современных систем ПВО

Новый зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM от Diehl BGT Defence, как заявили в Германии, будет готов уже к концу лета.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время интервью с Deutsche Welle.

«Мы отправим в Украину IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны. Сейчас она находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета», — заявила министр.

Однако завершение изготовления этой системы может не означать ее передачу Украине до конца лета. Дело в том, что системой IRIS-T SLM еще должны овладеть украинские военные. Срок обучения может составлять «недели» и «месяцы», так как зенитный ракетный комплекс среднего действия, к которому относится IRIS-T SLM, — это достаточно сложное высокотехнологичное оружие, отмечают эксперты Defense Express.

Также глава МИД Германии на вопросы журналистов по критике темпов и объемов поставок вооружения в Украину ответила, что ФРГ оказывает максимально возможную поддержку, а в запасах Бундесвера «есть не все, что нужно Украине», да и вообще «это не гонка в рейтинге».

Ранее в правительстве Германии намекнули, что оружие для ВСУ может вообще закончиться, потому что возможности Бундесвера для его передачи исчерпываются.

Еще напомним, что в Берлине уже сообщили, что готовы предоставлять Украине танки Leopard 2, но только 20 единиц и с мая 2023 года темпом 1-3 машины в месяц.