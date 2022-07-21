Германия передаст Украине Leopard 2, но есть один нюанс

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер сообщил две новости о военной помощи от Германии для Украины.

Об этом пишет Defense Express.

Хорошая, по словам Кизеветтера, заключается в том, что официальный Берлин вроде бы уже «созрел» до того, чтобы передать Украине 20 танков типа Leopard 2. Плохая – танки будут только в 2023 году, а условия их передачи неутешительны: с апреля по октябрь следующего года Украине будут давать только по 1 танку в месяц, а с октября по декабрь – по 3 танка в месяц.

Откуда такая инсайдерская информация у депутата Бундестага Родериха Кизеветтера – неизвестно.

Но в то же время он в своем Twitter приводит достаточно рациональный аргумент: из-за нерешительности правительства Шольца в плане военной помощи Украине Германия начинает терять позиции на рынке вооружений в Восточной Европе. Поэтому, например, та же Польша вместо Leopard 2 выбирает американские танки Abrams.

Курсор сообщал, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.